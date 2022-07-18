Потапова поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Россиянка Анастасия Потапова переместилась с 79-го на 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

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На прошедшей неделе Потапова дошла до полуфинала турнира WTA в швейцарской Лозанне, в матче за выход в финал она уступила представительнице Сербии Ольге Данилович (3:6, 2:6).

Лидерство в рейтинге сохраняет представительница Польши Ига Свёнтек. Американка Джессика Пегула поднялась на одну позицию и теперь занимает седьмое место, ее соотечественница Даниэль Коллинс опустилась с седьмой строчки на восьмую. Самое высокое место среди россиянок занимает Дарья Касаткина, сохранившая за собой 12-ю позицию.

18-летняя Эрика Андреева переместилась со 153-го на 137-е место. На прошлой неделе россиянка впервые принимала участие в основной сетке турнира категории WTA 250 в Лозанне, победив в квалификации. Андреевой удалось дойти до второго круга, в котором она уступила будущей победительнице турнира хорватке Петре Мартич (4:6, 2:6). Ранее российской теннисистке не удавалось попасть в основную сетку соревнований престижнее категории WTA 125.

Рейтинг WTA от 18 июля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) - 8 336 очков;

2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) - 4 326;

3 (3). Мария Саккари (Греция) - 4 190;

4 (4). Паула Бадоса (Испания) - 4 030;

5 (5). Онс Жабер (Тунис) - 4 010;

6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3 267;

7 (8). Джессика Пегула (США) - 3 087;

8 (7). Даниэль Коллинс (США) - 3 022;

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2 886;

10 (10). Эмма Радукану (Великобритания) - 2 717...

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) - 2 635...

18 (19). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 090...

28 (29). Екатерина Александрова (Россия) - 1 691...

56 (56). Людмила Самсонова (Россия) - 1000...

59 (60). Варвара Грачева (Россия) - 934...

63 (79). Анастасия Потапова (Россия) - 876...

70 (73). Анна Калинская (Россия) - 828...