Даниил Медведев повторил рекорд Марата Сафина

Чемпион US Open 2021 года, первая ракетка мира Даниил Медведев повторил достижение двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» россиянина Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга ATP. Сегодня, 18 июля, Медведев начал девятую неделю в ранге первой ракетки мира, и это повторение рекорда России в мужском одиночном разряде, который ранее установил Сафин.