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2 часа назад

Теннисисты Хачанов и Карацев поднялись в рейтинге ATP, Медведев удерживает лидерство

Газета.Ru

Сегодня Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) опубликовала обновленных рейтинг.

Хачанов и Карацев поднялись в рейтинге ATP
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По-прежнему лидером остается российский теннисист Даниил Медведев. У него 7775 очков. Вторую строчку также продолжает занимать представитель Германии Александр Зверев. Он уступает россиянину 925 очков. Тройку лидеров замыкает Рафаэль Надаль (6165 очков). Андрей Рублев занимает восьмую позицию. В субботу россиянин уступил в полуфинале турнира в Швеции представителю Аргентины Себастьяну Баэсу.

Стоит отметить, что никаких изменений в первой десятке не произошло. Однако сразу два россиянина, находящиеся вне топ-20 рейтинга, смогли улучшить свои позиции. Карен Хачанов поднялся с 27-й на 26-ю позицию, а Аслан Карацев отыграл три строчки и теперь располагается на 37-м месте.

Сегодня в Гамбурге стартует турнир «Ротенбаум», где выступят сразу трое вышеперечисленных россиян.

Напомним, что теннисисты, которые принимали участие в Уимблдоне, не получили в зачет рейтинговые очки. ATP приняла решение не начислять очки из-за недопуска россиян и белорусов.

Теннис,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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