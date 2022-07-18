Хачанов и Карацев поднялись в рейтинге ATP

Сегодня Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) опубликовала обновленных рейтинг.

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По-прежнему лидером остается российский теннисист Даниил Медведев. У него 7775 очков. Вторую строчку также продолжает занимать представитель Германии Александр Зверев. Он уступает россиянину 925 очков. Тройку лидеров замыкает Рафаэль Надаль (6165 очков). Андрей Рублев занимает восьмую позицию. В субботу россиянин уступил в полуфинале турнира в Швеции представителю Аргентины Себастьяну Баэсу.

Стоит отметить, что никаких изменений в первой десятке не произошло. Однако сразу два россиянина, находящиеся вне топ-20 рейтинга, смогли улучшить свои позиции. Карен Хачанов поднялся с 27-й на 26-ю позицию, а Аслан Карацев отыграл три строчки и теперь располагается на 37-м месте.

Сегодня в Гамбурге стартует турнир «Ротенбаум», где выступят сразу трое вышеперечисленных россиян.