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50 минут назад

Российский теннисист Хачанов вышел во второй круг турнира в Германии

ТАССиещё 1

Россиянин Карен Хачанов в понедельник обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Гамбурге.

Хачанов вышел во второй круг турнира в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Хачанова, посеянного на турнире под седьмым номером. Штруфф получил специальное приглашение (wild card) от организаторов соревнований. Во втором круге россиянин встретится с победителем матча между словенцем Альяжем Бедене и итальянцем Фабио Фоньини.

Хачанову 26 лет, он занимает 26-е место в рейтинге АТР, на его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2019) и Уимблдона (2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Штруффу 32 года, он располагается на 122-й позиции мирового рейтинга. На счету немца нет побед на турнирах ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros (2019, 2021).

Турнир в Гамбурге относится к категории ATP 500 и проводится на грунтовом покрытии. Соревнования завершатся 24 июля, призовой фонд составляет более €1,7 млн. Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста.

Теннис,Карен Хачанов,
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