Касаткина выложила фото с фигуристкой Забияко

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в соцсетях новое фото. Она показала фотографию с фигуристкой Натальей Забияко.

Ранее Забияко выступала за Россию, но затем сменила спортивное гражданство. Фигуристка решила возобновить карьеру и начала тренироваться в Канаде.

Сегодня, 18 июля, вышло интервью Касаткиной, в котором она рассказала о нетрадиционной сексуальной ориентации. Также спортсменка сообщила, что у неё есть девушка. Её имя называть Дарья не стала.

Ранее Касаткина уступила в матче первого круга турнира в Гамбурге (Германия) чешке Катержине Синяковой.