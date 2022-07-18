Лучшая теннисистка России совершила каминг-аут

«Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных должно быть все равно» – заявила Касаткина.