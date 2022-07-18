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47 минут назад

Лучшая теннисистка России совершила каминг-аут

Елена Прошина

Первая ракетка России Дарья Касаткина объявила о своей гомосексуальной ориентации. Об этом она рассказала в интервью Youtube-каналу Вити Кравченко.

Также спортсменка призналась, что состоит в однополых отношениях.

«Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных должно быть все равно» – заявила Касаткина.

За свою карьеру 25-летняя Дарья Касаткина выиграла четыре турнира Женской теннисной ассоциации и семь турниров ITF. А в начале этого лета спортсменка впервые вышла в полуфинал "Ролан Гаррос".

Касаткина впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

Напомним, что ранее канадская хоккеистка Джейми Ли Рэттрей рассказала о том, как каминг-аут преобразил её жизнь и спортивную карьеру.

Теннис,Видео,Дарья Касаткина,
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