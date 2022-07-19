Медведев рискует к концу года выпасть из топ-5

А пока Даниил догнал Марата Сафина по числу недель на теннисном троне.

Фото: ФОРМУЛА ТХ ФОРМУЛА ТХ

Даниил Медведев, который взял турнирную паузу на весь июль и готовится вернуться на корт в августе к началу хардовой серии, рискует к концу года выпасть из топ-5. Рассмотрим рейтинговые расклады первой ракетки мира.

Видео дня

Завершилась первая неделя промежуточного сезона между Уимблдоном и хардовой серией в Америке. Большинство топовых игроков предпочло либо тренироваться, либо посвятить это время отдыху. В рейтинге самые большие изменения произошли ещё неделю назад, 11 июля, когда сгорели очки за прошлый Уимблдон, а новые не добавились, поскольку ATP отменила розыгрыш баллов в 2022-м из-за бана российских и белорусских теннисистов со стороны организаторов турнира. В итоге чемпион последних четырёх Уимблдонов Новак Джокович резко упал на седьмое место, а вот вынужденно пропускавший турнир Даниил Медведев остался лидером. В обновлённом рейтинге от 18 июля все представители первой десятки остались на своих местах.

Рейтинг 52 недель ATP на 18 июля 2022 года:

1. Даниил Медведев (Россия) – 7775 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 6850

3. Рафаэль Надаль (Испания) – 6165

4. Стефанос Циципас (Греция) – 5045

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4890

6. Карлос Алькарас (Испания) – 4845

7. Новак Джокович (Сербия) – 4770

8. Андрей Рублёв (Россия) – 3540

9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3445

10. Янник Синнер (Италия) – 3185

...26 (+1). Карен Хачанов (Россия) – 1440

Отметим, что суммарно, с учётом трёх недель в марте, Даниил Медведев возглавляет рейтинг ATP уже девятую неделю. Это повторение российского рекорда, установленного Маратом Сафиным на стыке 2000 и 2001 годов. Таким образом, в следующий понедельник, 25 июля, Даниил выйдет в единоличные лидеры среди российских мужчин.

Сколько же Медведев ещё продержится в статусе первой ракетки мира? Если смотреть только на очки, которые будут у теннисистов сгорать неделя за неделей, то для россиянина ближайшая критическая дата – 15 августа. К тому моменту у Даниила сгорят набранные ранее баллы за титул в Торонто-2021, и его на одну неделю может опередить Александр Зверев из Германии, который сейчас восстанавливается после тяжёлой травмы ноги, полученной на «Ролан Гаррос». Чтобы обезопасить своё положение, Медведеву надо за ближайшие недели набрать 135 очков. Напомним, россиянин заявился на ATP-250 в Лос-Кабосе (проходит с 1 по 6 августа) и «Мастерс» в Монреале (7-14 августа). Если эту задачу Даниил выполнит, то сохранит первое место до конца US Open. А вот дальше всё очень серьёзно.

Все помнят, как Медведев триумфально в прошлом году прошёлся по сетке US Open и завоевал главный приз. Тогда, помимо своего самого главного в карьере титула и солидных призовых, он получил ещё и 2000 рейтинговых очков. И 12 сентября они сгорят. И тогда его разом могут обогнать и Александр Зверев, и Рафаэль Надаль. Причём испанец выйдет в таком случае в лидеры. Разница после вычета сгоревших очков составит 1355. И теоретически Рафаэль, даже не играя, может после US Open стать первой ракеткой мира. Расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие месяцы с учётом сгорающих баллов:

championat.com