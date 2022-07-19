Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
1 час назад

Трефилов о каминг-ауте Касаткиной: «Тупость и дурость. Идиоты. Нужна скромность, а не показуха»

Sports.ru

Евгений Трефилов прокомментировал каминг-аут теннисистки Дарьи Касаткиной.

"Тупость и дурость. Идиоты" - Трефилов осудил российскую теннисистку
Фото: Sports.ruSports.ru

«Происходит это не от большого ума. Живи как хочешь, но, пожалуйста, живи скромно. Очередная тупость и дурость.

Живи для себя, зачем все это. Хоть Касаткина или Трефилова, разницы нет, нужна скромность человека, а не показуха. Идиоты, больше ничего не могу сказать.

Я не поддерживаю такое ни в коем случае, и я думаю, что это совершенно лишнее желание всегда быть наверху.

Говорят о чем угодно, только не о работе. Люди потихоньку сходят с ума, больше нечего сказать», – сказал заслуженный тренер России по гандболу.

Теннис,Дарья Касаткина,Евгений Трефилов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители