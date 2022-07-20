Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

Бывший глава Национальной разведки США призвал пустить Джоковича на US Open

Газета.Ru

Бывший глава Национальной разведки США Ричард Гренелл призвал пустить сербского теннисиста Новака Джоковича на US Open.

Бывший глава Национальной разведки США призвал пустить Джоковича на US Open
Фото: ReutersReuters

"Дайте Новаку Джоковичу сыграть на US Open. Турнир обесценит сам себя, если забанит одного из лучших игроков в мире", - написал Гренелл в соцсетях.

В финале Уимблона Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса. Победа над Кирьосом позволила сербу выиграть 21 турнир "Большого шлема" в карьере. По этому показателю он уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22).

Встреча, которая длилась 3 часа и 2 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Джокович исполнил 15 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта. Джокович выиграл седьмой Уимблдон в карьере. Для Кирьоса это был первый финал турнира "Большого шлема" в карьере.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не будет вакцинироваться перед US Open.

"Не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве США что-то изменится. У меня нет такой информации", — сказал серб на пресс-конференции.

Теннис,Ричард Гренелл,Рафаэль Надаль,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители