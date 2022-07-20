Бывший глава Национальной разведки США призвал пустить Джоковича на US Open

Бывший глава Национальной разведки США Ричард Гренелл призвал пустить сербского теннисиста Новака Джоковича на US Open.
"Дайте Новаку Джоковичу сыграть на US Open. Турнир обесценит сам себя, если забанит одного из лучших игроков в мире", - написал Гренелл в соцсетях.
В финале Уимблона Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса. Победа над Кирьосом позволила сербу выиграть 21 турнир "Большого шлема" в карьере. По этому показателю он уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22).
Встреча, которая длилась 3 часа и 2 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
Джокович исполнил 15 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта. Джокович выиграл седьмой Уимблдон в карьере. Для Кирьоса это был первый финал турнира "Большого шлема" в карьере.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не будет вакцинироваться перед US Open.
"Не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве США что-то изменится. У меня нет такой информации", — сказал серб на пресс-конференции.