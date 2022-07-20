Даниил Медведев попал в заявочный список Открытого чемпионата США

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и сербский теннисист Новак Джокович вошли в заявочный список Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом пишет РИА «Новости Спорт».
Открытый чемпионат США будет проходить с 29 августа по 11 сентября. На данный момент 26-летний россиянин Даниил Медведев является действующим победителем US Open. Серб Новак Джокович занял седьмое место в списке. Впрочем, Джокович и вовсе может пропустить грядущее соревнование из-за действующих коронавирусных ограничений. Из-за отказа вакцинироваться спортсмен уже не был допущен до первого в сезоне турнира Большого шлема - Australian Open.
Среди россиян в основную сетку также заявлены Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. В женской сетке среди россиянок присутствуют Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Варвара Грачева, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина и Анастасия Павлюченкова.
Напомним, что ранее первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут и порекомендовала молодым спортсменам РФ менять гражданство.