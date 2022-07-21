В Германии обокрали российского теннисиста

Из номера российского теннисиста Карена Хачанова в немецком отеле похитили личные вещи и ценности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в Германии.

Хачанов сейчас находится в Гамбурге, он участвует в теннисном турнире «Ротенбаум».

«У него наладилась игра, он чувствует себя превосходно, но в четверг произошло крайне неприятное событие: номер Карена обчистили грабители, вытащили все даже из сейфа», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, личности преступников пока не установлены.