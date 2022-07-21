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2 часа назад

Рублёв уступил Серундоло и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Чемпионат.com

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире ATP-500 в Гамбурге (Германия). Россиянин в матче второго круга уступил аргентинцу Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. 8-я ракетка мира Рублёв выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. 30-я ракетка мира Серундоло дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло. Следующим соперником Серундоло станет ещё один россиянин Аслан Карацев. Он в матче второго круга обыграл Даниэля-Элаи Галана из Колумбии.

Теннис,Аслан Карацев,Андрей Рублев,
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