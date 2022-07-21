Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. 8-я ракетка мира Рублёв выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. 30-я ракетка мира Серундоло дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло. Следующим соперником Серундоло станет ещё один россиянин Аслан Карацев. Он в матче второго круга обыграл Даниэля-Элаи Галана из Колумбии.