Павлюченкова снялась с US Open-2022

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с Открытого чемпионата США по теннису. Её фамилия исключена из списка участников, опубликованном на EntyListsWomen.

Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом турнира «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала и проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Причиной такого решения стала травма колена. Павлюченкова выбыла из топ-20 классификации WTA и опустилась на 83-е место после того, как потеряла очки за этот финал.