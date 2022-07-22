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1 час назад

Зверев о восстановлении после разрыва связок: «Иногда приходится заново учиться нормально ходить и бегать»

Sports.ru

Вторая ракетка мира Александр Зверев рассказал о восстановлении после разрыва связок голеностопа. Травму немец получил в полуфинале «Ролан Гаррос».

"Приходится заново учиться нормально ходить" - вторая ракетка мира Александр Зверев
Фото: Sports.ruSports.ru

«Процесс заживления идет очень хорошо. Каждый день я добиваюсь важного прогресса и выполняю задачи, которые приближают меня к возвращению на корт.

Точная дата возвращения пока не установлена, но я каждый день работаю, чтобы это случилось как можно скорее.

Работы очень много. Мы начинаем рано утром и заканчиваем вечером, делаем много упражнений, постоянно добавляем что-то новое. Мы лечим стопу, работаем над подвижностью, восстанавливаем силу и устойчивость. Иногда приходится заново учиться нормально ходить и бегать. Я делаю спринты в воде, занимаюсь на беговой дорожке и велотренажере.

В профессиональном спорте всегда существуют риски. Мы с командой сосредоточены на том, чтобы не было никаких проблем. Конечно, хочется тренироваться как можно больше, но нельзя переусердствовать.

Мне нужно очень внимательно слушать свой организм и понимать, когда я достиг предела. Я привык выжимать из себя максимум, но сейчас выходить за пределы будет контрпродуктивно».

Теннис,Александр Зверев,
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