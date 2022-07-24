Роман Сафиуллин стал победителем «челленджера» в Нур-Султане

Российский теннисист Роман Сафиуллин стал победителем турнира категории «Челленджер» в Нур-Султане (Казахстан). В карьере россиянина это второй титул в одиночном разряде на турнире такого уровня.

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В финале соревнований Сафиуллин (1) одолел местного игрока Дениса Евсеева со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Сафиуллин восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 11. На счету Евсеева семь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.