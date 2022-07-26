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1 час назад

Даниил Медведев показал свою новую стильную ракетку

Чемпионат.comиещё 4

Чемпион US Open 2021 года, первая ракетка мира Даниил Медведев в своих социальных сетях показал новую ракетку.

Медведев показал свою новую стильную ракетку
Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ БРЕНДА TECNIFIBREСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ БРЕНДА TECNIFIBRE

Новая ракеткой Медведева стала ракетка от бренда Tecnifibre, а именно TFight305.

Напомним, недавно Даниил опередил россиянина Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга ATP. 18 июля Медведев начал девятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является повторением рекорда России в мужском одиночном разряде, который ранее (в 2000 и 2001 году) установил Сафин.

Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первое место 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

Скоро на корте Даниила с новой ракеткой мы можем увидеть на турнире в Лос-Кабосе (Мексика), который стартует 1 августа.

Теннис,Даниил Медведев,Марат Сафин,Новак Джокович,
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