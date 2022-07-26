Медведев показал свою новую стильную ракетку

Чемпион US Open 2021 года, первая ракетка мира Даниил Медведев в своих социальных сетях показал новую ракетку.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ БРЕНДА TECNIFIBRE СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ БРЕНДА TECNIFIBRE

Новая ракеткой Медведева стала ракетка от бренда Tecnifibre, а именно TFight305.

Напомним, недавно Даниил опередил россиянина Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга ATP. 18 июля Медведев начал девятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является повторением рекорда России в мужском одиночном разряде, который ранее (в 2000 и 2001 году) установил Сафин.

Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первое место 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.