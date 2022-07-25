Медведев установил рекорд среди российских теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев уже десять недель находится в статусе первой ракетки мира. Как сообщает «Чемпионат.com», ему удалось установить рекорд по этому показателю среди российских игроков — раньше он принадлежал двукратному чемпиону турниров «Большого шлема» Марату Сафину, который находился на вершине рейтинга АТР на протяжении девяти недель.

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Напомним, что Медведеву впервые удалось стать первой ракеткой мира в начале 2022 года — тогда он пробыл лидером три недели, после чего уступил первое место 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.