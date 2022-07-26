Турнир Федерера пройдет без россиян

Болельщики не верят, что Даниил и Андрей выступят в команде Европы на Кубке Лэйвера. Всё из-за локации и особого повода.
Легендарный швейцарец вновь собирает 12 топовых теннисистов в одном месте. Самый обсуждаемый коммерческий турнир между теннисистами Европы и мира — Laver Cup — четыре года берут первые. Его учредил Роджер и маркетинговая компания Team8 как дань уважения великому Роду Лэйверу. Турнир едва втиснулся в календарь американской серии и пройдёт в сентябре.
Но в этом году теннисные болельщики российских игроков там не ждут. №1 мира Даниил Медведев и MVP турнира в 2021-м Андрей Рублёв пока не в заявке — в команде Европы осталось всего два места из шести. Кубок Лэйвера уже сделал громкий анонс: Big-4 или «Большая четвёрка» впервые за долгое время вновь сыграют на турнире — причём за одну команду. Федерер, Надаль, Джокович, Маррей с 2010-го по 2018-й делили почти все финалы ТБШ, квартет вошёл в историю.
Компанию им, по мнению фанатов, составит кто-то из молодых: испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев или грек Стефанос Циципас. Почему не россияне? Статус игроков и самого турнира ведь позволяет — он коммерческий. Но есть ряд обстоятельств.
Турнир впервые пройдёт в Лондоне. Сама локация для россиян — как напоминание о несостоявшемся для них Уимблдоне. Королевский мэйджор не допустил до турнира и белорусов и в результате лишился рейтинговых очков, буквально став выставочным. Да, Кубок Лэйвера — коммерческая история и никак не подчиняется LTA — ассоциации лаун-тенниса Британии. Домом турнира на три дня станет арена The O2, которая принимала Итоговый в 2009-м, а не местные теннисные корты. Но и Уимблдон, а также Queen's Club, Истборн, Ноттингем последовали «совету» власти: решение отстранить теннисистов из-за гражданства — инициатива министра спорта Британии Найджела Хаддлстона. Кажется, не жалует он россиян и здесь — их участие только будет нарушать цепочку болезненных для тенниса решений.
А как известно, Роджер — максимально неконфликтный и репутационно чистый игрок. Так отстаивать интересы россиян, как это делали боссы ATP на Уиме, ему просто не надо — есть альтернатива. Как главный организатор и менеджер Laver Cup, идти против системы он не хочет и потому, что у россиян на время отобрали все командные турниры — АТР Cup, Кубок Дэвиса и Билли Джин Кинг.
«Россияне не будут допущены к игре. Федерер будет находиться под огромным давлением со стороны ATP и ITF. Кубок ATP и Кубок Дэвиса в настоящее время дисквалифицировали всех россиян. Федерер бросил бы вызов им, ЕС и влиятельным людям, если бы продвигал и приглашал россиян», — считает юзер «Твиттера» Kollywoodfan.
Другая причина — сам повод этого турнира. За четыре года он и правда может стать особенным. Реюнион четвёрки многие связывают с прощанием Роджера с мировым туром, хотя 40-летний швейцарец обещал вернуться на домашнем турнире в Базеле в октябре, его он выигрывал 10 раз. К тому же рейтинги поднимет и местная звезда Маррей, а Рафа в свои 36 уже не катается по турнирам зря: только планомерная и точечная подготовка к ТБШ из-за травмы стопы. Оправдать этой идеей можно и появление Джоковича, ведь серб лишь раз в 2018-м принимал приглашение и в тот год проиграл оба матча.
«Это означает, что Роджер останавливается после этого сезона, трудно представить. Я не вижу другого объяснения, почему он настаивал на том, чтобы собрать всех вместе», — считает Lesane.
«Это похоже на прощание, к сожалению», — подхватил Lucho17.
«C сумасшедшим воссоединением «Большой четвёрки», но это также означает, что потенциально это последний раз, когда она сыграет вместе», — сомневается Stevan.
И, возможно, повестка британских медиа, по задумке организаторов, должна быть посвящена исключительно этому трогательному моменту. Иначе мы знаем, как местные медиа жёстко реагируют на победителей турнира — Елену Рыбакину после Уимблдона замучили вопросами про российский паспорт.
Да и сам Роджер не скрывал, что пора прощаться: «Я люблю побеждать, но если больше не можешь соревноваться на высоком уровне, то стоит остановиться. Не думаю, что мне нужен теннис».
Тем более он до сих пор залечивает левое колено после операции в 2020 году и только приступает к тренировкам, а в Базель, скорее всего, приедет по защищённому рейтингу или уайлд-кард — швейцарец, как и Серена Уильямс, выпал из мирового рейтинга. Но какое дело теперь до этого 20-кратному!