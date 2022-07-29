«Сегодня четыре недели с момента родов и две недели с тех пор, как я снова начала двигаться. Не думаю, что моё тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как на следующий день после родов. Поэтому даже эти движения кажутся мне пройденным долгим путём. Стараюсь не форсировать, но дам вам знать, как всё пройдёт», — подписала она видео.