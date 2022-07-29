Потапова разгромила вторую ракетку мира на турнире в Праге

Потапова одолела вторую ракетку мира в двух сетах с существенным преимуществом по геймам — 6:1, 6:1. Встреча продлилась 49 минут.

Потаповой 21 год, она находится на 59-м месте в рейтинге WTA. В полуфинале турнира в Чехии россиянка сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Ван Цян (Китай).