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2 часа назад

Потапова разгромила вторую ракетку мира на турнире WTA 250 в Праге

Матч ТВиещё 5

Россиянка Анастасия Потапова обыграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в Праге.

Потапова разгромила вторую ракетку мира на турнире в Праге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Потапова одолела вторую ракетку мира в двух сетах с существенным преимуществом по геймам — 6:1, 6:1. Встреча продлилась 49 минут.

Потаповой 21 год, она находится на 59-м месте в рейтинге WTA. В полуфинале турнира в Чехии россиянка сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Ван Цян (Китай).

WTA 250. LIVESPORT PRAGUE OPEN. ПРАГА (ЧЕХИЯ). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 251 750 ДОЛЛАРОВ

1/4 финала

Анастасия Потапова (Россия) — Анетт Контавейт (Эстония, 1) — 6:1, 6:1

Теннис,Магда Линетт,Анетт Контавейт,Анастасия Потапова,Ван Цян,
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