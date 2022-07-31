Даниил Медведев возглавил турнирную сетку в Лос-Кабосе

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Соревнования пройдут на хардовом покрытии с 1 по 6 августа.

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Возглавил сетку соревнований чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Кентен Алис (Франция) – Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC).

Второй номер посева у канадца Феликса Оже-Альяссима. Во втором раунде он сыграет либо с Джоном Миллманом (Австралия), либо с Алексом Эрнандесом (Мексика).

Интересные противостояния первого круга турнира в Лос-Кабосе: