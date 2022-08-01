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1 час назад

Анастасия Потапова отыграла восемь мест в Чемпионской гонке WTA

Чемпионат.comиещё 4

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Анастасия Потапова, которая в предыдущей версии рейтинга занимала 43-е место, поднялась на 35-ю строчку.

Потапова отыграла восемь мест в Чемпионской гонке WTA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дарья Касаткина, как и прежде, идёт шестой. Возглавляет рейтинг полька Ига Свёнтек.

Чемпионская гонка WTA. 1 августа

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7350 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2990.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 2262.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2232.

5 (5). Мария Саккари (Греция) — 2182.

6 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2072.

7 (7). Паула Бадоса (Испания) — 2008.

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1876.

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1783.

10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 1757…

17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1316…

35 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 899.

Теннис,Джессика Пегула,Даниэль Коллинз,Онс Жабер,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Белинда Бенчич,Мария Саккари,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,
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