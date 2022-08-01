Потапова отыграла восемь мест в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Анастасия Потапова, которая в предыдущей версии рейтинга занимала 43-е место, поднялась на 35-ю строчку.
Дарья Касаткина, как и прежде, идёт шестой. Возглавляет рейтинг полька Ига Свёнтек.
Чемпионская гонка WTA. 1 августа
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7350 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2990.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 2262.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 2232.
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 2182.
6 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2072.
7 (7). Паула Бадоса (Испания) — 2008.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1876.
9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1783.
10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 1757…
17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1316…
35 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 899.