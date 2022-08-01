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1 час назад

Медведев остался на первом месте в рейтинге ATP

Матч ТВиещё 6

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

Медведев остался на первом месте в рейтинге ATP
Фото: ReutersReuters

Первое место в списке продолжает удерживать россиянин Даниил Медведев. Представитель Германии Александр Зверев занимает вторую строчку. Испанец Рафаэль Надаль замыкает первую тройку.

19-летний испанец Карлос Алькарас поднялся на четвертую строчку.

Андрей Рублев занимает 8-е место, Карен Хачанов с 23-го места опустился на 24 строчку. Аслан Карацев занимает 36-е место.

Медведев ранее побил рекорд Марата Сафина по нахождению на первом месте в рейтинге среди российских теннисистов. Последний был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

Рейтинг АТР от 1 августа:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7 625 очков;

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6 850;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 165;

4 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 5 035;

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5 000;

6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 770;

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4 685;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 575;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 445;

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3 395…

24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1 485…

36 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1 175.

Теннис,Янник Синнер,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Марат Сафин,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,
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