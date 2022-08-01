Медведев остался на первом месте в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.
Первое место в списке продолжает удерживать россиянин Даниил Медведев. Представитель Германии Александр Зверев занимает вторую строчку. Испанец Рафаэль Надаль замыкает первую тройку.
19-летний испанец Карлос Алькарас поднялся на четвертую строчку.
Андрей Рублев занимает 8-е место, Карен Хачанов с 23-го места опустился на 24 строчку. Аслан Карацев занимает 36-е место.
Медведев ранее побил рекорд Марата Сафина по нахождению на первом месте в рейтинге среди российских теннисистов. Последний был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.
Рейтинг АТР от 1 августа:
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7 625 очков;
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6 850;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 165;
4 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 5 035;
5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5 000;
6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 770;
7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4 685;
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 575;
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 445;
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3 395…
24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1 485…
36 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1 175.