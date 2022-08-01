Медведев остался на первом месте в рейтинге ATP

Андрей Рублев занимает 8-е место, Карен Хачанов с 23-го места опустился на 24 строчку. Аслан Карацев занимает 36-е место.

Медведев ранее побил рекорд Марата Сафина по нахождению на первом месте в рейтинге среди российских теннисистов. Последний был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.