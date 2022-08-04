Касаткина вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей США Тэйлор Таунсенд на турнире WTA-500 в Сан-Хосе (США).

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Российская теннисистка сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Таунсенд ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех.

В третьем круге российская спортсменка встретится с победительницей пары Кэролайн Доулхайд (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Ранее российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Вашингтоне (США) после отказа Симоны Халеп.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой LTA.