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1 час назад

Касаткина рассказала, за счет чего ей удалось одолеть Рыбакину

Матч ТВ

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что смогла обыграть представительницу Казахстана Елену Рыбакину благодаря высокой концентрации на игре.

Касаткина рассказала, за счет чего ей удалось одолеть Рыбакину
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча прошла накануне в рамках турнира в Сан-Хосе. Россиянка победила действующую чемпионку Уимблдона со счетом 1:6, 6:2, 6:0.

— Прежде всего, я старалась быть более последовательной, потому что Елена — невероятный игрок. Она только что выиграла турнир «Большого шлема» и входит в число самых агрессивных игроков в туре. Лучшее, что я могла сделать, так это заставить ее промахиваться.

Во втором сете мне удалось переломить ход матча. Это был очень важный гейм при ее подаче 2:1. Я сделала брейк, и после этого всё пошло как надо.

Я старалась не следить за счетом. Это очень тяжело, это почти невозможно. Игроки высокого уровня способны переломить ход матча, как только вы потеряете концентрацию. Поэтому я пыталась заставлять себя быть по-настоящему сосредоточенной, потому что я немного устала от смены часовых поясов и мой разум был немного в тумане. Счастлива, что я смогла улучшить этот аспект в своем менталитете, — приводит слова Касаткиной сайт WTA.

Следующей соперницей россиянки станет представительница США Тейлор Таунсенд.

Теннис,Елена Рыбакина,Дарья Касаткина,
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