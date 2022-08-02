Касаткина рассказала, за счет чего ей удалось одолеть Рыбакину

— Прежде всего, я старалась быть более последовательной, потому что Елена — невероятный игрок. Она только что выиграла турнир «Большого шлема» и входит в число самых агрессивных игроков в туре. Лучшее, что я могла сделать, так это заставить ее промахиваться.



Во втором сете мне удалось переломить ход матча. Это был очень важный гейм при ее подаче 2:1. Я сделала брейк, и после этого всё пошло как надо.



Я старалась не следить за счетом. Это очень тяжело, это почти невозможно. Игроки высокого уровня способны переломить ход матча, как только вы потеряете концентрацию. Поэтому я пыталась заставлять себя быть по-настоящему сосредоточенной, потому что я немного устала от смены часовых поясов и мой разум был немного в тумане. Счастлива, что я смогла улучшить этот аспект в своем менталитете, — приводит слова Касаткиной сайт WTA.