Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Главным тренером Осаки будет ее отец: «Когда я считаю, что дела идут очень плохо, он всегда помогает понять, что все гораздо позитивнее»

Sports.ru

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака прокомментировала расставание с тренером Вимом Фиссеттом.

Главным тренером Осаки будет ее отец
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Работа с Вимом была хорошим временем, и он правда потрясающий тренер. Мы расстались в хороших отношениях. Я просто поняла, что мне нужна другая энергия, и к тому же он очень амбициозный. У меня была травма, а я уверена, что он хотел бы поехать н

Так что мы были по-разному настроены. Но он все равно очень классный парень. Так что подтверждаю, что ничего плохого не произошло».

Осака вернется к работе со своим отцом Леонардом Франсуа, который тренировал ее до 2018 года.

«Мне хотелось вернуть в команду отца, потому что он всегда мотивирует мыслить нестандартно. Когда я считаю, что дела идут очень плохо, он всегда помогает понять, что все гораздо позитивнее, чем кажется. Когда я нервничаю, он начинает танцевать и тому подобное, чтобы мне

Поэтому здорово, что он рядом, и это напоминает о временах, когда я была маленькой. На данный момент он будет моим главным тренером. Я бы назвала его так».

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители