Главным тренером Осаки будет ее отец

«Работа с Вимом была хорошим временем, и он правда потрясающий тренер. Мы расстались в хороших отношениях. Я просто поняла, что мне нужна другая энергия, и к тому же он очень амбициозный. У меня была травма, а я уверена, что он хотел бы поехать н