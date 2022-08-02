Калинская разгромно победила в первом круге турнира WTA-250

В первом раунде Калинская обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час 10 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти (60%). На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%).