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1 час назад

Анна Калинская разгромно победила в первом круге турнира WTA-250 в Вашингтоне

Чемпионат.com

23-летняя российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США).

Калинская разгромно победила в первом круге турнира WTA-250
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом раунде Калинская обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час 10 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти (60%). На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%).

В следующем круге соперницей россиянки станет экс 1-я ракетка мира Симона Халеп (Румыния), которая ранее победила Кристину Бучу (Испания) — 6:3, 7:5.

Призовой фонд женских соревнований в Вашингтоне составляет $ 251 750. Его действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула.

Теннис,Джессика Пегула,Анна Калинская,
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