Непривитой теннисистке разрешили вернуться на Australian Open

Ренате Ворачовой разрешили вернуться на Australian Open — 2023 после депортации. Но восемь месяцев в суде едва не сломали теннисистку.

Фото: SHAUN BOTTERILL/GETTY IMAGES SHAUN BOTTERILL/GETTY IMAGES

Как и Новака Джоковича, Ренату Ворачову из-за отсутствия прививки депортировали из Австралии в начале 2022-го. Но если дело экс-№1 предали огласке, а фанаты даже устроили пикет в его поддержку на улицах Мельбурна, то экстренного отъезда чешки никто не заметил.

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Но сегодня именно статус и убеждения серба мешают Новаку выигрывать ещё больше турниров «Большого шлема» — в этом году он может не сыграть в Америке, под вопросом и Австралия. В то время как Рената всё же добилась аннулирования решения по визе — в 2023-м, несмотря на изначальный трёхлетний бан, она всё же сможет прилететь на Зелёный континент. Скорее всего, появится девушка и в Штатах. Как это произошло и почему не могут «помиловать» Джоковича?

На АО страдал не только 21-кратный

Рената решила не прививаться по совету врачей — за пару дней до Рождества переболела ковидом. Перед вылетом в Австралию она предоставила все нужные бумаги о количестве антител в организме и получила приглашение от Tennis Australia. Сотрудники границы без проблем пустили девушку в Мельбурн, как и других невакцинированных коллег: например, хорвата Филипа Сердарушича — брата и тренера 180-й ракетки мира Нино. Но неделю спустя с тренировочного режима их «сбил» вихрь событий, закрутившийся вокруг Новака.

Он прибыл с подобным же заключением, но допустил одну ошибку — рассказал о своём статусе непривитого в социальных сетях. А на континенте, как оказалось, эта тема была очень щепетильной — из-за закрытых границ многие австралийцы не могли попасть домой месяцами.

«Если меня и Нино туда пустили, то почему не его? Организаторы «Большого шлема» просто считали, что, как и мы, Джокович тоже приедет в страну. Если бы не Новак, этого бы не случилось с Ренатой Ворачовой и со мной», — предположил после депортации Филип Сердарушич.

Так что в Австралии парница с дюжиной титулов WTA также оказалась в руках полиции: её несколько часов допрашивали, на ночь под присмотром охранников отправили в изолятор; Рената ничего не ела и потеряла пару кило от стресса. Как и Филипа, её без особых разбирательств депортировали. Воспоминания пережитого ужаса до сих пор преследуют чешку.

«Чувствую себя преступницей. Я как будто смотрела фильм — долгий допрос с инструкциями типа «раздевайся, одевайся», — описывала те события девушка.

Они же породили в ней неуверенность: парница не выигрывала пять месяцев после инцидента, упала в рейтинге, а на Уимблдоне вышла из гонки за титул вместе с Кайей Канепи уже в первом круге. Это поражение стало тринадцатым из семнадцати игр в сезоне. Последствия австралийской саги до сих пор мешают девушке поймать ритм. В то время как серб уже возвращается в форму, 38-летняя Рената борется с теннисом после шока.

Даже спустя восемь месяцев бесконечных разбирательств в суде всё ещё бывают дни, когда она с трудом берёт ракетку, и ночи, когда ничто не может заставить её уснуть. Иногда, по словам девушки, при прохождении таможенного контроля в аэропорту её вновь поглощает тревога. Но страданиям пришёл конец.

Рената одержала победу в австралийском суде, который вернул ей визу. Сейчас она требует от теннисной ассоциации Австралии финансовую компенсацию за ущерб.

«Не было никаких доказательств того, что Ворачова не выполнила визовые условия», — заявил глава отдела миграции и беженцев Ян Редферн.

Она соблюдала все соответствующие правила, и были доказательства, что она полагалась на заявления Tennis Australia и Министерства здравоохранения штата Виктория по поводу её медицинского освобождения. Не было закона, препятствующего въезду Ворачовой в страну, даже несмотря на то что она не была вакцинирована».

Почему не прощают Джоковича?

При этом в своём заявлении Редферн сделал важное уточнение: Рената не возражала против вакцинации, что отличало её ситуацию от кейса Джоковича. Кроме того, экс-министр Алекс Хоук, решавший в январе судьбу Новака, посчитал, что серб позволил себе пренебречь протоколом самоизоляции — после положительной пробы встречался с журналистом L’Equipe, а ещё путешествовал в течение 14 дней до вылета в Австралию, что не положено.

Суд впечатлили и убедительные медицинские доказательства: лечащий врач Ренаты заявил о непереносимости вакцины из-за тромбоза. Однако, по слухам издания Reuters, девушка собирается вакцинироваться, но точный статус ковид-паспорта пока не подтверждён.

Согласно австралийскому иммиграционному законодательству, Джоковичу могут одобрить визу даже после трёхлетнего бана, если новый министр Зелёного континента Энтони Альбанезе согласится на исключение по веским причинам или из сострадания.

И, по информации Daily Mail, премьер-министр будет на стороне Джоковича в этом вопросе. Оказывается, он большой поклонник тенниса и занимается этим видом спорта несколько раз в неделю. Он не хочет, чтобы турнир вновь лишился своего девятикратного чемпиона. Сейчас Альбанезе ведёт тесный диалог с Tennis Australia и склоняется к тому, чтобы отменить трёхлетний запрет.

Включится в процесс и команда Джоковича: она попытается подать заявление на получение новой визы на том основании, что прежние правила больше не применяются — правительство Австралии с 6 июля открыло границы. Теперь людям, прибывающим в страну, больше не нужны документы о вакцинации и заполненные цифровые декларации — анкеты с данными пассажира. Сдавать ПЦР-тест также не придётся.