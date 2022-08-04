Павлюченкова рассказала, на что потратила $12 млн призовых

— Большую часть денег я трачу на переезды и на команду. Перелеты, например — это длинные дистанции, номера в отелях и прочее. Еще стоит учитывать содержание команды, зарплаты, бонусы и так далее. В команде 2–3 человека точно. Большая часть денег уходит туда. Остальное же на проживание. На путешествия, отдых, питание. И, конечно, шопинг. Раньше я могла не задумываясь тратить большие суммы на покупки. Сейчас же нет такой потребности. Покупаю только то, что необходимо, — приводит РБК слова Павлюченковой.