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45 минут назад

Теннисистка Павлюченкова рассказала, на что потратила $12 млн призовых

Матч ТВ

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что большую часть призовых с турниров тратит на содержание команды.

Павлюченкова рассказала, на что потратила $12 млн призовых
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным WTA, бывшая первая ракетка России заработала за карьеру более 12 миллионов долларов призовых.

— Большую часть денег я трачу на переезды и на команду. Перелеты, например — это длинные дистанции, номера в отелях и прочее. Еще стоит учитывать содержание команды, зарплаты, бонусы и так далее. В команде 2–3 человека точно. Большая часть денег уходит туда. Остальное же на проживание. На путешествия, отдых, питание. И, конечно, шопинг. Раньше я могла не задумываясь тратить большие суммы на покупки. Сейчас же нет такой потребности. Покупаю только то, что необходимо, — приводит РБК слова Павлюченковой.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин вручил Павлюченковой Орден Дружбы.

31 летняя теннисистка является чемпионкой Олимпийских игр 2020 года в миксте, а также победительницей 12 турниров WTA в одиночном разряде.

Теннис,Олег Матыцин,Анастасия Павлюченкова,
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