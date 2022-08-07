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1 час назад

Белорусской теннисистке Азаренко отказали в канадской визе

Lenta.ruиещё 2

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла получить канадскую визу и пропустит турнир в Торонто. Об этом она сообщила в Twitter.

Белорусской теннисистке Азаренко отказали в канадской визе
Фото: ShutterstockShutterstock

«Очень грустно пропускать один из моих любимых турниров. Мне нравится играть в Канаде — в месте, где отличные болельщики и где за эти годы у меня появилось много друзей», — рассказала Азаренко.

Она не уточнила, почему ей было отказано в визе.

29 апреля Азаренко оценила запрет для россиян и белорусов на участие в Уимблдоне-2022. Она подчеркнула, что не видит смысла в отстранении.

На данный момент Азаренко занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 32-летняя спортсменка дважды побеждала на Australian Open.

Теннис,Виктория Азаренко,
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