Тарпищев отреагировал на победу Медведева на турнире в Лос-Кабосе

Что касается матча с Норри — Даниил выше классом, чем британец. В первом сете Даня проиграл две свои подачи, три [чужие] выиграл — это тоже не очень хорошо. Есть над чем работать, много чего нужно сделать, чтобы быть в оптимальном состоянии», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.