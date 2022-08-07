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3 часа назад

Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева на турнире в Лос-Кабосе

Чемпионат.comиещё 3

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Даниил (1) со счётом 7:5, 6:0 обыграл британца Кэмерона Норри (3).

Тарпищев отреагировал на победу Медведева на турнире в Лос-Кабосе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Медведев готовится к US Open, это его работа. Лос-Кабос — подготовительный турнир. Конечно, любая победа даёт положительные эмоции, подтверждает уровень. Это, естественно,

Что касается матча с Норри — Даниил выше классом, чем британец. В первом сете Даня проиграл две свои подачи, три [чужие] выиграл — это тоже не очень хорошо. Есть над чем работать, много чего нужно сделать, чтобы быть в оптимальном состоянии», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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