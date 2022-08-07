Российская теннисистка вышла в финал турнира в США

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира категории WTA-250 Citi Open, проходящем в Вашингтоне, США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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23-летняя Самсонова одержала победу над китайской спортсменкой Сиюй Ван. Россиянка обыграла соперницу со счетом 6:1, 6:1. Матч продлился один час семь минут.

Решающий матч пройдет 7 августа. В нем россиянке предстоит встретиться с представительницей Эстонии Кайей Канепи.

В четвертьфинале Самсонова преодолела сопротивление 19-летней британской теннисистки Эммы Радукану. Она одержала победу со счетом 7:6, 6:1.