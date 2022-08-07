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18 минут назад

Медведев высказался о возможном неучастии Джоковича в US Open из-за отказа от вакцинации

Газета.Ru

Первая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о возможном отказе сербского теннисиста Новака Джоковича от участия в US Open из-за нежелания пройти вакцинацию от коронавируса, являющуюся обязательным условием для въезда в США.

Медведев высказался о возможном неучастии Джоковича в US Open
Фото: ReutersReuters

«Не хочу анализировать, почему было принято решение об обязательной вакцинации, ведь очень многие пострадали во время пандемии коронавируса. Но если вы хотите узнать мое мнение, как теннисиста, то я хочу, чтобы Новак принял участие в Открытом чемпионате США», — цитирует Медведева We Love Tennis.

В январе Джокович при въезде в Австралию для участия в Australian Open столкнулся с визовыми проблемами, связанными с медицинским отводом от вакцинации.

В итоге его виза была аннулирована. После многодневных разбирательств в местном суде теннисисту пришлось покинуть страну.

US Open в этом году стартует 29 августа в Нью-Йорке. Чтобы принять в нем участие, не граждане США должны иметь сертификат о вакцинации.

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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