Медведев высказался о возможном неучастии Джоковича в US Open

Первая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о возможном отказе сербского теннисиста Новака Джоковича от участия в US Open из-за нежелания пройти вакцинацию от коронавируса, являющуюся обязательным условием для въезда в США.

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«Не хочу анализировать, почему было принято решение об обязательной вакцинации, ведь очень многие пострадали во время пандемии коронавируса. Но если вы хотите узнать мое мнение, как теннисиста, то я хочу, чтобы Новак принял участие в Открытом чемпионате США», — цитирует Медведева We Love Tennis.

В январе Джокович при въезде в Австралию для участия в Australian Open столкнулся с визовыми проблемами, связанными с медицинским отводом от вакцинации.

В итоге его виза была аннулирована. После многодневных разбирательств в местном суде теннисисту пришлось покинуть страну.