Тарпищев жестко ответил на выпад депутата в адрес Медведева

«Честно говоря, такого депутата я даже не знаю. Точнее знаю, но не понимаю, куда он лезет. Он ведь не спортсмен, даже в диспут вступать с ним бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет.



Что касается Медведева, то он тренировался в Москве под руководством Екатерины Крючковой. Да, сестра работает у него в Париже, он жил там, и это нормально. В разные времена наши теннисисты тренировались по всей Европе: в Германии, в Испании, во Франции. Потому что это упрощает передвижения.



Мы в теннисе всю жизнь, и если кто-то знает, как выстроить систему лучше, пускай скажет. Мы же не идиоты все-таки. И не сомневаюсь, что все наши спортсмены — патриоты нашей страны», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».