Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
55 минут назад

Президент ФТР Тарпищев призвал депутата Терюшкова не лезть в дела с Медведевым

Газета.Ruиещё 1

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев жестко ответил депутату Госдумы Роману Терюшкову, который призвал называть россиянина Даниила Медведева «французским теннисистом российского происхождения».

Тарпищев жестко ответил на выпад депутата в адрес Медведева
Фото: ReutersReuters

«Честно говоря, такого депутата я даже не знаю. Точнее знаю, но не понимаю, куда он лезет. Он ведь не спортсмен, даже в диспут вступать с ним бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет.

Что касается Медведева, то он тренировался в Москве под руководством Екатерины Крючковой. Да, сестра работает у него в Париже, он жил там, и это нормально. В разные времена наши теннисисты тренировались по всей Европе: в Германии, в Испании, во Франции. Потому что это упрощает передвижения.

Мы в теннисе всю жизнь, и если кто-то знает, как выстроить систему лучше, пускай скажет. Мы же не идиоты все-таки. И не сомневаюсь, что все наши спортсмены — патриоты нашей страны», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев повторил достижение немца Бориса Беккера по числу недель во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Теннис,Даниил Медведев,Борис Беккер,Роман Терюшков,Шамиль Тарпищев,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители