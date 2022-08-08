Медведев увеличил отрыв от Зверева в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в Лос-Кабосе, увеличил отрыв от немца Александра Зверева, занимающего второе место. В предыдущей версии рейтинга разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 775 очков, теперь он равен 1115 очкам.