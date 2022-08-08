Серена Уильямс впервые за 14 месяцев выиграла матч на уровне WTA

В матче первого круга 40-летняя Уильямс обыграла представительницу Испании Нурию Паризас-Диас (LL) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 1 минуту. Серена семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.