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53 минуты назад

Елена Рыбакина одержала первую победу в статусе чемпионки Уимблдона

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Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Для Елены это первая победа в туре после триумфа в Великобритании.

Рыбакина одержала первую победу в статусе чемпионки Уимблдона
Фото: ТАССТАСС

На старте соревнований Рыбакина обыграла чешку Мари Боузкову (Q) со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:1.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Мэдисон Бренгл (США, Q) – Кори Гауфф (США, 10).

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.

Теннис,Елена Рыбакина,
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