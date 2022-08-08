Рыбакина одержала первую победу в статусе чемпионки Уимблдона

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Для Елены это первая победа в туре после триумфа в Великобритании.
На старте соревнований Рыбакина обыграла чешку Мари Боузкову (Q) со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:1.
Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Мэдисон Бренгл (США, Q) – Кори Гауфф (США, 10).
Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.