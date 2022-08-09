Кудерметова проиграла в первом круге теннисного турнира в Торонто

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла австралийке Айле Томлянович в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто. Встреча прошла во вторник.

Фото: © EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO © EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:3) в пользу австралийки. Во втором круге Томлянович встретится с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Кудерметовой 25 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга WTA. На ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Томлянович 29 лет, она располагается на 72-м месте в мировом рейтинге. На ее счету нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема она дважды доходила до четвертьфинала Уимблдона.