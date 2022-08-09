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1 час назад

Кудерметова проиграла в первом круге теннисного турнира в Торонто

ТАССиещё 5

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла австралийке Айле Томлянович в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто. Встреча прошла во вторник.

Кудерметова проиграла в первом круге теннисного турнира в Торонто
Фото: © EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:3) в пользу австралийки. Во втором круге Томлянович встретится с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Кудерметовой 25 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга WTA. На ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Томлянович 29 лет, она располагается на 72-м месте в мировом рейтинге. На ее счету нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема она дважды доходила до четвертьфинала Уимблдона.

Турнир в Торонто относится к серии WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Его действующей победительницей является итальянка Камила Джорджи. Общий призовой фонд турнира составляет $2,7 млн.

Теннис,Вероника Кудерметова,
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