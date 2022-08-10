Хачанов не сумел выйти в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монреале

ТАСС, 10 августа. Россиянин Карен Хачанов проиграл хорвату Марину Чиличу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале. Встреча прошла в среду.

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Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу хорвата, выступающего на турнире под 13-м номером посева. В третьем круге Чилич встретится с американцем Томми Полом.

Хачанову 26 лет, он занимает 28-е место в рейтинге АТР. На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом Хачанова на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Чиличу 33 года, он располагается на 16-м месте в мировом рейтинге. На его счету 20 побед на турнирах ATP. Он является победителем Открытого чемпионата США 2014 года.