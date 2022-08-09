Медведев высказался о выступлении под нейтральным флагом

Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своем отношении к выступлению на международных турнирах под нейтральным флагом.

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«Выступление под нейтральным флагом ничего не меняет. Мне нравится играть в теннис. Я хочу следовать правилам. Я Даниил Медведев. И я хочу победить», — приводит слова Медведева Journal de Montreal.

В настоящий момент Медведев продолжает удерживать лидерство в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). 25 июля россиянин начал десятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

26-летний Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первую строчку 21-кратному чемпиону турниров Большого шлема Новаку Джоковичу.