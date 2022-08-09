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19 минут назад

Аслан Карацев проиграл американцу Максиму Кресси на старте «Мастерса» в Монреале

Чемпионат.com

38-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

Карацев проиграл американцу Кресси в Монреале
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

В матче первого круга Карацев проиграл американцу Максиму Кресси со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Карацев три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Кресси 11 эйсов, 10 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Отметим, что на старте второго сета Карацев вёл с брейком со счётом 3:1. Однако в концовке партии дважды проиграл свою подачу.

Следующим соперником Кресси станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция, 17) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

Призовой фонд соревнований в Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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