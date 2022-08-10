Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
6 минут назад

Кириос о матче с Медведевым: «Он машина»

Sports.ruиещё 1

Чемпион турнира в Вашингтоне Ник Кириос прокомментировал то, что сыграет с Даниилом Медведевым во втором круге в Монреале. В первом он обыграл Себастьяна Баеса – 6:4, 6:4.

Кириос о матче с Медведевым: «Он машина»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Физически я в порядке. Психологически очень устал. Последние пару дней я мало спал, но стараюсь оставить все это в прошлом. Раньше у меня не получилось показать хороший теннис в Монреале, так что я хотел выйти на корт и добиться матча

Будет очень весело. Я хочу создать классные воспоминания в Монреале.

Медведев тоже играет сразу после титула, он первая ракетка мира. Хотя рейтинг особого значения не имеет – парень, с которым я сегодня играл, стоит выше меня. Но Медведев – машина».

Теннис,Даниил Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители