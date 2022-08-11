Серена Уильямс вылетела с турнира в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто. В матче второго круга она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Уильямс сделала шесть подач навылет и допустила четыре двойные ошибки. На счету швейцарки восемь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Бенчич встретится с победителем пары Кайя Канепи – Гарбинье Мугуруса.