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1 час назад

Австралийский теннисист Кирьос назвал паршивой новостью предстоящий матч с Медведевым

Газета.Ruиещё 2

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предстоящем матче второго круга «Мастерса» против первой ракетки мира Даниила Медведева. Его слова передает Tennis 365, ссылаясь на Tennis Channel.

Австралийский теннисист назвал паршивой новостью предстоящий матч с Медведевым
Фото: ReutersReuters

Встреча пройдет сегодня, 10 августа, в Монреале (Канада). Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Я знаю, что теперь у меня в соперниках Медведев. И это паршиво. Мне кажется, что сейчас против почти любого игрока я чувствовал бы себя очень уверенно. Очевидно, и в матчах с ним уверенно себя чувствую. Но все мы знаем, на что он способен», — сказал Кирьос.

Ранее Даниил Медведев рассказал о своем отношении к выступлению на международных турнирах под нейтральным флагом.

В настоящий момент Медведев продолжает удерживать лидерство в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). 25 июля россиянин начал десятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

26-летний Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первую строчку 21-кратному чемпиону турниров Большого шлема Новаку Джоковичу.

Несколько дней назад он стал победителем теннисного турнира в Лос-Кабосе. В финале он без проблем переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счетом 7:5, 6:0.

Теннис,Даниил Медведев,Марат Сафин,Новак Джокович,
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