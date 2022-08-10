Австралийский теннисист назвал паршивой новостью предстоящий матч с Медведевым

«Я знаю, что теперь у меня в соперниках Медведев. И это паршиво. Мне кажется, что сейчас против почти любого игрока я чувствовал бы себя очень уверенно. Очевидно, и в матчах с ним уверенно себя чувствую. Но все мы знаем, на что он способен», — сказал Кирьос.