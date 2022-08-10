Экс-первая ракетка мира Осака снялась с турнира в Торонто

Бывшая первая ракетка мира, четырехкратная победительница турниров Большого шлема Наоми Осака снялась с теннисного турнира в канадском Торонто из-за травмы спины, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

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24-летняя японка приняла решение о снятии во время матча первого круга против эстонки Кайи Канепи при счете 6:7, 0:3.

«Спина начала меня беспокоить еще в самом начале игры. Я старалась изо всех сил справиться с ситуацией, но ничего не получилось», — рассказала Осака после поединка.

В мае Осака заняла второе место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет ($59,2 млн).

Японская теннисистка — обладательница семи чемпионских титулов WTA. Она дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии (в 2019 и 2021 годах) и два раза становилась победительницей US Open – в 2018 и 2020 годах.