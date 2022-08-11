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2 часа назад

Теннисист Медведев может потерять лидерство в рейтинге ATP до старта US Open

Газета.Ruиещё 1

Российский теннисист Даниил Медведев, который на данный момент является лидером рейтинга Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), может потерять первую строчку до начала Открытого чемпионата США (US Open).

Теннисист Медведев может потерять лидерство в рейтинге ATP до старта US Open
Фото: ReutersReuters

В следующий понедельник, 22 августа, россиянин может упустить лидерство, если не сможет пройти в четвертьфинал "Мастерса" в Цинцинати (США), при условии, что испанец Рафаэль Надаль станет победителем, турнира который стартует 14 августа.

Напомним, что сегодня Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу во втором круге турнира в Монреале.

В настоящий момент Медведев продолжает удерживать лидерство в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP).

25 июля россиянин начал десятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде.

Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель. 26-летний Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первую строчку 21-кратному чемпиону турниров Большого шлема Новаку Джоковичу.

Ранее Даниил Медведев рассказал о поведении фанатов в проигранном матче против Кирьоса.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Марат Сафин,Новак Джокович,
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