Теннисист Медведев ответил обозвавшему его лузером болельщику

В сети появилось видео разговора первой ракетки мира Даниила Медведева с болельщиком, назвавшим теннисиста лузером после поражения от австралийца Ника Кирьоса во втором круге турнира в канадском Монреале.

Фото: Reuters Reuters

Россиянин уже покидал корт, когда один из зрителей крикнул ему: «Лузер!» Медведев подошел к болельщику, чтобы выяснить причину такого оскорбления. Теннисисту поставили в вину проигрыш в первом же матче на турнире, посчитав это неуважением к зрителям.

Медведев посоветовал любителям тенниса включить мозги, а также объяснил, что проиграл сильному сопернику и финалисту Уимблдона.

Медведев уступил Кирьосу в матче, который продолжался два часа, со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

В настоящий момент Медведев продолжает удерживать лидерство в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). 25 июля россиянин начал десятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

26-летний Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первую строчку 21-кратному чемпиону турниров Большого шлема Новаку Джоковичу.