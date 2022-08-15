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1 час назад

Медведев сохранил первую строчку в рейтинге ATP

Lenta.ru

Россиянин Даниил Медведев сохранил первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Медведев сохранил первую строчку в рейтинге ATP
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С момента прошлой публикации списка лучших игроков мира спортсмен потерял 990 очков, но продолжает опережать немца Александра Зверева, который расположился на втором месте. Тройку сильнейших замыкает испанец Рафаэль Надаль.

Медведев возглавляет рейтинг ATP на протяжении 13 недель. По этому показателю он обошел немца Бориса Беккера (12 недель) и сравнялся с американцем Энди Роддиком.

Россиянин Андрей Рублев остался на восьмой строчке рейтинга, его соотечественник Карен Хачанов потерял две позиции и находится на 30-м месте. Еще один представитель России — Аслан Карацев — занимает 38-ю строчку.

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