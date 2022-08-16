В США произошел скандал с украинским флагом

Болельщицу попросили удалиться с трибун во время теннисного матча квалификации турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США) между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской, сообщает РИА Новости.

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Как говорится в публикации журналиста Бена Ротенберга в Twitter, женщина с флагом Украины сидела на трибунах, когда во время матча одна из теннисисток обратила на нее внимание судьи. Арбитр встречи попросила женщину убрать флаг, однако она ответила отказом.

Спустя некоторое время болельщица покинула трибуны, решив прогуляться с национальным символом по территории теннисного комплекса. В это время сотрудник службы безопасности спортивного объекта попросил ее убрать флаг в свою машину, что она и сделала. После этого ей разрешили вернуться на трибуны, чтобы наблюдать за ходом матча.