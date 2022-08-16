Хачанов вылетел с "Мастерса" в Цинциннати в первом круге

Российский теннисист Карен Хачанов покинул турнир серии "Мастерс", который проходит в американском Цинциннати. В матче первого круга российский спортсмен встречался с представителем США Себастьяном Кордой.

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Встреча, которая длилась 1 час 25 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу американского теннисиста. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На счету Хачанова в этом матче одна подача навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух (50%). У его оппонента – восемь эйсов, одна двойная ошибка и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 30-е место, а Корда расположился на 52-й строчке.

Хачанов - серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. Самым высоким его местом в рейтинге ATP была восьмая позиция.